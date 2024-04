Latina , 2 aprile 2024 – Maltrattava la compagna e la figlia di 6 mesi : è successo a Cori, in provincia di Latina , dove i carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto un cittadino ... (ilfaroonline)

Venerdì 5 aprile a Motta Visconti (Milano) un uomo è stato accerchiato, fatto spogliare e picchiato in mezzo alla folla. Probabilmente l'aggressione deriva da un debito non pagato.Continua a leggere (fanpage)

Picchia la moglie e la filma durante le violenze sessuali: condannato a sei anni e mezzo - Un uomo è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione perché accusato di aver minacciato, Picchiato e maltrattato la moglie in provincia di Brescia ...fanpage

Frosinone, uomo aggredisce la moglie: "Volevo un figlio maschio" - Pugni, schiaffi e botte: così l'uomo di Frosinone si è scaraventato sulla moglie dopo la nascita della loro terza figlia femmina ...notizie

Lo accerchiano in 14 e lo fanno spogliare per strada: Picchiato davanti a moglie e figlie nel Milanese - Venerdì 5 aprile a Motta Visconti (Milano) un uomo è stato accerchiato, fatto spogliare e Picchiato in mezzo alla folla.youmedia.fanpage