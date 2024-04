Piantedosi | garantito dissenso | sicurezza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 13.00 "Piena fiducia" nelle forze di Polizia, che "con equilibrio e professionalità garantiscono che il, anche il più aspro, possa essere sempre manifestato in piena".Così il ministro dell'Interno,alla festa per i 172 anni della Polizia di Stato. Sottolinea gli "impatti sull'ordine pubblico" dei "flussi migratori incontrollati,che rischiano di non consentire un'adeguata integrazione, con conseguenti situazioni di margilità sociale" Perciò si lavora "all'ampliamento dei canali d'ingresso regolari".