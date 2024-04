(Di mercoledì 10 aprile 2024) In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Penale della Procura della Repubblica di Patti, i carabinieri della Stazione dihanno arrestato nella giornata di ieri un. L’uomo è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile dicontro familiari conviventi . Il provvedimento restrittivo...

Pettineo, sessantaseienne in carcere per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia - Il procedimento era scaturito nel 2015 a seguito della denuncia presentata dall’allora convivente del sessantaseienne e presunta vittima della vicenda ai carabinieri della Compagnia di Mistretta.gazzettadelsud