Petagna torna ad allenarsi a parte | la situazione prima dell’Inter

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Cagliari continua la sua preparazione in vista della gara contro l’Inter in programma domenica alle 20:45. La notizia di giornata è il ritorno in allenamento di Andreato addopo più di un mese. L’ALLENAMENTO – Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Cagliari di Claudio Ranieri si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro. Dalla sua, il tecnico rossoblù potrebbe contare sul possibile ritorno di Andrea, presente nell’allenamento odierno. Anche oggi la squadra ha lavorato in vista della difficile trasferta di domenica, e l’attaccante èto a lavorare con un lavoro personalizzato. Sul recupero in vista della partita si attendono novità a partire dai prossimi giorni, molto dipenderà da quando riuscirà a svolgere almeno un allenamento con il resto del gruppo. Inter-News ...