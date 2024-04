Perché sulle nuove tecnologie Usa e Ue devono giocare di sponda

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Lesfide portanominacce, come quella cibernetica, e quando affrontiamo il tema della sicurezza dobbiamo farlo con un approccio olistico e proattivo, per questo non può essere affrontato solo da esperti ma da tutti”. Intervenuto all’incontroemergenti e sicurezza nazionale nelle relazioni transatlantiche, organizzato dalla Scuola di Politiche Economiche e Sociali (SPES), Paolo Messa, senior fellow dell’Europe Center Atlantic Council, punta l’accento sulla collaborazione. Questa parola ha rappresentato il filo conduttore di tutto l’evento, incentrato sulla necessità di condividere le forze da unaall’altra dell’Oceano per vincere le sfide che ci attendono. “Il governo degli Stati Uniti ha da poco rilasciato una lista aggiornata di...