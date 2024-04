Perché la Bce aspetta giugno per tagliare i tassi

Pensioni, ecco di quanto aumentano a gennaio prossimo: La speranza è che nel frattempo la Bce possa allentare i tassi di interesse, dando maggiore spazio ... Ma attenzione, perché per il momento nel 2025 non è confermata la rivalutazione parziale che il ...

SdR, Bianco (Euromobiliare AM SGR): moderatamente costruttivi su asset class di rischio: ...per cui ci troviamo ancora allineati a tre tagli per la Fed quest'anno e circa tre tagli per la BCE ... proprio perché quello che abbiamo osservato da inizio anno è una riduzione della correlazione fra ...