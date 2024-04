Perché il principe Edoardo e la moglie Sophie hanno potuto sostituire re Carlo al Cambio della Guardia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il sovrano è in cura per il cancro e ha dovuto rinunciare a molti eventi pubblici. Ultimo fra tutti quello delin cui esercito francese e britannico si sono uniti per celebrare i 120 anni di alleanza. Ad assistere alla cerimonia facendo le sue veci il fratello, il duca di Edimburgo.