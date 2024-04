Perché Gaia si ritira dal serale di Amici 23? La proposta di Pettinelli-Todaro

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è stata costretta arsi daldi23: per quale motivo? Durante una prova di coreografia, la ballerina ha subito un infortunio al ginocchio che ha reso impossibile per lei continuare a ballare nelle condizioni attuali. Dopo una serie di controlli medici, la produzione ha dovuto prendere la difficile decisione di non permetterle di proseguire. Il giorno seguente, Maria De Filippi ha comunicato ala notizia: Devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Nella vita di un ballerino può succedere, non possiamo fare niente, ci dispiace. Devirti e non puoi ballare. Immagino che l' anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve. Raimondo, nel frattempo, ha proposto una soluzione ...