Perché di Donnarumma vediamo solo gli errori

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È il 10 aprile del 2024, l’Italia si è già qualificata da tempo agli Europei che si terranno in Germania, il PSG giocherà stasera in Champions League contro il Barcellona. È uno di quei rari momenti in cui l’occhio di fuoco del SEO, che plasma silenziosamente la nostra sensibilità su ogni notizia, vaga senza meta alla ricerca di qualcosa di “notiziabile” su Gianluigi. Non ci sono miracoli da mostrare in un reel, ogrossolani per solleticare la nostra anima cinica, che in fondo ancora pensa (o spera) che sia un bluff. Voglio sfruttare questo momento di pace per parlare di un portiere su cui probabilmente la discussione non sarà mai pacificata. Non lo faccio per difendere(che interesse potrei averne? E che bisogno ci sarebbe?), mami sembra un caso esemplificativo di come internet ...