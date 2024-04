Perché c’è una casa che sta galleggiando in mare nella baia di San Francisco

C'è Ancora domani di Paola Cortellesi conferma il successo anche in streaming ma non si toglie di dosso i detrattori che l'accusano di avere successo perché "un film di Sinistra ". Ma da quando in ... (fanpage)

Perché le leggi sulla sicurezza sul lavoro sono tante ma funzionano poco (di G. Cazzola): Sappiamo tutti che il destino non c'entra, perché queste tragedie derivano sempre da circostanze che potevano essere evitate. Ma se qualcuno volesse evocare il fato, dovrebbe anche ammettere che ha ...

Accoltellò prof ad Abbiategrasso, due anni di messa alla prova per lo studente: In quell'occasione c'era stato anche un abbraccio tra il ragazzo e la professoressa che, dopo l'... Ma è una media non molto veritiera , perché ad esempio nelle regioni del Sud ci sono pochissimi alunni ...