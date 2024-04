Pechino Express | ultimi chilometri in Laos

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In onda domani, 11 aprile, su Sky e in streaming solo su NOW Torna il viaggio sulla Rotta del Dragone di, in onda giovedì 11 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Per lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, sotto l’attenta regia di Costantino Della Gherardesca e dell’inviato Fru, è arrivato il momento del giro di boa con l’ultima corsa nel. 420, da Luang Prabang al traguardo finale di Vientiane, dove le coppie ancora in gara potranno mettere in tasca il preziosissimo biglietto per lo Sri Lanka, terzo e ultimo Paese di questa avventura. Per le sei coppie ancora in gara sarà una tappa intensissima, piena di colpi di scena. La prima sorpresa Costantino e Fru la regaleranno già alla partenza, quando le coppie verranno mischiate: ciò porterà ciascun viaggiatore a ...