PD Campania | sostegno alla mobilitazione indetta da CGIL e Uil

Il Partito Democratico dellasostiene la giornata di agitazionee Uil per l'11 aprile. "Una giornata di protesta contro le scelte del governo Meloni di voler puntare su una fiscalità che aumenta le disuguaglianze e penalizza chi lavora e chi fa impresa. Il valore del lavoro deve tornare ad essere il tema centrale delle politiche economiche e sociali del governo: rinnovo dei contratti, legge sulla rappresentanza, occupazione stabile e non precaria con un'attenzione particolare ad un aumento di partecipazione al lavoro delle donne e dei giovani, introduzione del salario minimo contro il lavoro povero e incentivocrescita salariale, una seria riforma delle pensioni, rilancio di investimenti pubblici e privati e innovazione dell'intero sistema ...

A Nocera Superiore mezzo milione di euro per le nuove attività in favore degli anziani - Stampa Mezzo milione di euro per l’implementazione delle attività in favore degli anziani al Centro Sociale Polivalente di via Vincenzo Russo. A tanto ammonta il finanziamento concesso dalla Regione C ...salernonotizie

Lavoro domestico: in Campania i lavoratori regolarmente assunti sono quasi 50mila - Stampa I lavoratori domestici regolarmente assunti in Campania nel 2022 sono 49.692. Si registra una considerevole maggioranza di colf (61,6%), mentre le badanti sono solo il 38,4%. I datori di lavoro ...salernonotizie