Pd a braccetto coi boss | Fesserie! | Totaro-Furfaro | finisce a stracci a DiMartedì | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'inchiesta di Bari infiamma il dibattito da Giovanni Floris, a, su La7, nella puntata del 9 aprile. In studio, tra gli altri ci sono Achillee Marco, i quali diventano presto i protagonisti di una accesissima discussione. "Lei può raccontarla come vuole ma quando c'eravate voi i clan ci sguazzavano, Bari si chiamava scippolandia" tuona il componente della segreteria nazionale del Pd. "Ma cosa sta dicendo? Pd acoi...", lo interrompe l'ex senatore di Fratelli d'Italia. "Oggi Bari è riconosciuta... Lei sta dicendo. Io sono educato, ma se lei dice stupidaggini... Mi fa finire di parlare?", insiste Marcoche non riesce a concludere il discorso. E passa così agli insulti: "Capisco che avete quest'ansia da ...