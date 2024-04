Pavard squalificato | Inzaghi corre ai ripari | le due opzioni per Inter-Cagliari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024)dovrà necessariamente fermarsi nella prossima partita,, in quanto. L’assenza del francese costringea cambiare la difesa, rinunciando al trio titolare ancora una volta. Due le possibilidal 1? per rimediare al “problema” creatosi MILANO – Il quinto cartellino giallo stagionale in Serie A costa caro a Benjamin, che dovrà scontare una giornata di squalifica in campionato. Il difensore francese, ammonito nel finale di Udinese-, era in diffida dalla sfida casalinga contro il Napoli (dopo le ammonizioni rimediate contro Roma, Monza e Fiorentina, ndr). Non una buona notizia per Simone, che dovrà rinunciare ain ...