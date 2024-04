Passoscuro | disciplina di traffico definitiva tra via Serrenti e via Florinas | ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Fiumicino, 10 aprile 2024- Sono in corso i lavori di “Interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con piattaforme rialzate” in localitàper la messa in sicurezza dell’incrocio tra viae via; Verrà quindi istituita la seguentedi: – Rimozione dello STOP in viaincrocio via– Istituzione di obbligo di STOP in viaincrocio via. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.