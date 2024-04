Parte il FantaBaci al Fantastico Mondo di Lunghezza per il World Kiss Day

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Domenica 14 Aprile 2024 Il bacio è il gesto romantico che più di tutti ha ispirato, ed ispira, scrittori, sceneggiatori, poeti, artisti. Per celebrarlo il Castelloha deciso di aprire il suo magico portale ad un evento speciale “al”, in omaggio alla Giornata Internazionale del Bacio. La ricorrenza coinvolgerà principesse e supereroi protagonisti di tante avventure che hanno scelto di festeggiare questo atto d’amore domenica 14 aprile 2024. Ci sono baci memorabili nei film (come non ricordare quello tra Kate Winslet, Leonardo Di Caprio in Titanic o dei protagonisti di Via col Vento, Ghost e tanti altri) ma anche nei cartoni (dolcissimo quello tra Lady e Biagio di Lilli e il vagabondo) e quelli che ogni giorno coppie, genitori, nonni, amici, si donano come simbolo di amore ed ...