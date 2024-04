(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un invito ale"Amica Chips", al centro di polemiche per unopubblicitario percepito come blasfemo, è stato lanciato da don Natalino Bonazza,a Mestre (Venezia) sulla sua pagina Facebook. Lo riportano oggi i quotidiani locali. embed post id="1853651" «Non comprate nulla di quest’azienda! Che la paghino cara», ha scritto il sacerdote, ricevendo commenti di appoggio...

Parroco invita a boicottare le patatine dello spot con le suore, un collegio cattolico le bandisce - Un invito a boicottare le patatine "Amica Chips", al centro di polemiche per uno spot pubblicitario percepito come blasfemo, è stato lanciato da don Natalino ...gazzettadelsud

Parrocchia Sant’Antonio Abate. Ecco l’opera ‘L’incredulità di San Tommaso’ di Francesca Mele - In concomitanza della domenica in Albis, o domenica della Misericordia in cui si legge la pagina del Vangelo in cui Gesù incontra San Tommaso, l’artista Francesca Mele ha consegnato l’ultima tela che ...portalecce