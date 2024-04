Paris Saint-Germain-Barcellona | o della faccia cubista di Luis Enrique

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quando Pablo Picasso arrivò per la prima volta a Parigi non aveva ancora diciannove anni. Aveva lasciatodove a Els Quatre Gats, la taverna modernista di Casa Martì, aperta tre anni prima, non si faceva altro che decantare l’irresistibile fascino e un po’ proibitoVille Lumière. Picasso, insieme all’amico poeta e pittore Carlos Casagemas, giunse a fine settembre a la Gare d’Orsay e nel giro di pochi giorni si fece incantare dalla bohème di Montmartre: atelier, gallerie, le grandi mostre retrospettive al Louvre – Delacroix, Courbet… - cabaret e giovani donne disponibili a fare da modelle e molto altro. Protetto dalle larghe tese di un feltro da moschettiere e armato di cavalletto, tavolozza e colori, Picasso pensava di conquistare Parigi. Non era forse già un promettente pittore, dal momento che una sua opera era addirittura esposta al ...