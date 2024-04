Parigi 2024 | nella Senna “allarmanti livelli di escherichia coli” Rischia di sparire il nuoto nel triathlon olimpico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile– Mancano poco più di 100 giorni alle olimpiadi di, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, ma all’orizzonte si prospettano già un problema non da poco. La, dove si dovrebbe tenere la sezione didel, potrebbe non essere balneabile per via di “di. Il batterio può causare crampi addominali, vomito e diarrea. alxpin A rivelarlo è un’analisi della Surfrider Fundation Europe, che tra fine settembre 2023 e fine marzoha riscontrato una grande presenza di batteri nel fiume all’altezza del ponte Alessandro III, il luogo della partenza della prova sia per le olimpiadi che per le ...