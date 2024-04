Par condicio | governo in tv senza limiti Parla Carotenuto M5S | “Il blitz smaschera la visione predatoria delle destre”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Con ilin Vigilanza sulla par, la maggioranza garantirà più tempo in teleagli esponenti di. Dario, capogruppo 5 Stelle in commissione, si rischia di andare incontro a una vero e proprio regime di propaganda? “Il tema è che stanno creando una cornice ampia nella quale rischia di potere entrare qualsiasi intervento dei ministri, o presidente del Consiglio, che si sono candidati. Questo è il tema sul quale noi volevamogaranzie, le abbiamo chieste. Ma in un regolamento sulla parche dovrebbe vedere tutti quanti d’accordo, con un voto all’unanimità, invece questo accordo non c’è stato. Ed è preoccupante da tutti i punti di vista come atteggiamento della maggioranza, con pochi margini di trattativa. L’atteggiamento ...