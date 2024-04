Papa | ?diciamo un no risoluto al male e a ciò che porta all?indifferenza?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Città del vaticano, 10 apr. – (Adnkronos) – ?C?è bisogno di qualcuno che ci scalzi dal posto soffice in cui ci siamo adagiati e ci faccia ripetere in maniera risoluta il nostro ?no? ale a tutto ciò che conduce all?indifferenza. No ale all?indifferenza, si al cammino che ci fa progredire?. Lo ha ammonito ildurante l?udienza generale, dedicando la catechesi alla virtù della fortezza. ?Basta sfogliare un libro di storia, o purtroppo anche i giornali, per scoprire le nefandezze di cui siamo un po? vittime e un po? protagonisti: guerre, violenze, schiavitù, oppressione dei poveri, ferite mai sanate che ancora sanguinano. La virtù della fortezza ci fa reagire e gridare un ?no? secco a tutto questo?, ha osservato il. ?Nel nostro confortevole Occidente, – ha sottolineato- che ha un po? annacquato ...