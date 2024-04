Paolo Casiraghi disperso nell’esplosione di Suviana | l’ultima telefonata all’amico | “Sto lavorando sotto terra”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 aprile 2024 – L'ultimaalle 12.25 di martedì. “Scusa, prima non mi prendeva il cellulare: ero giù in galleria a lavorare”. Così, milanese, tecnico specializzato che è tra i dispersi nella terribile esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi-sull'Appennino bolognese, rispondeva martedì a Giuseppe, il custode del suo palazzo in zona Bicocca, alla periferia nord di Milano. "L'avevo cercato in mattinata - racconta il custode - per dirgli che aveva ricevuto della posta importante ma il telefono era staccato. Lui mi ha richiamato dopo. ‘Grazie, passerò in settimana’, mi ha risposto. È stata l'ultima volta che l'ho sentito. Siamo più che amici: siamo cresciuti insieme. Per me è come un fratello". L'ultimo incontro? "L'ho visto lunedì, prima che partisse. Aveva addosso ...