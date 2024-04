Paolo Bertolucci impressionato da Jannik Sinner | “Solo cinque giorni d’allenamento sulla terra rossa e abbiamo visto…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tutti impressionati dalla prestazione odierna di. C’era curiosità sul primo match dell’altoatesino (n.2 del mondo). Oggi, infatti, il 22enne pusterese dava il via alla propria stagione sul mattone tritato e, nonostante il poco tempo a disposizione, ha dominato la scena e impartito una dura lezione tennistica all’americano Sebastian Korda sullo score di 6-1 6-2, nel confronto valido per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo. Un esordio scintillante di cui ha parlato ai microfoni di Sky Sport. La voce tecnica dell’emittente, ex grande giocatore, ha espresso il suo punto di vista in maniera molto chiara: “Era un impegno non certo proibitivo, ma anche così facilecarta. E invece ha risolto la ...