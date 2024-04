Paola Gassman | il compagno Ugo Pagliai | “Abbiamo cominciato a stare insieme per un caffè”

(Di mercoledì 10 aprile 2024), l’attrice scomparsa a 78 anni è stata legata alUgo, collega con il quale ha instaurato un importante sodalizio professionale e che l’ha resa madre di Simona e Tommaso. Toscano, classe 1937,ha una formazione teatrale guidato da Luigi Sguarzina e Giorgio De Lullo tra i tanti. Debutta al cinema nel 1961 con Steno per il film Psycosissimo. lo stesso anno l’esordio sul piccolo schermo con Ma Non È Una Cosa Seria. L’incontro conrisale ai tempi dell’Accademia Silvio D’Amico frequentata da entrambi. Sulle pagine del Corriere Della Sera l’attore raccontava il primo incontro: “Le avevo messo gli occhi addosso quando ero all’Accademia Silvio d’Amico. Era venuta a vedere uno spettacolo e ricordo esattamente com’era ...

Addio all’attrice Paola Gassman - È scomparsa all’età di 78 anni l’attrice Paola Gassman. Figlia di Vittorio e protagonista insieme al marito Ugo Pagliai della scena teatrale italiana, era malata da qualche tempo. A dare la triste ...zoom24

Chi era Paola Gassman, una vita per il teatro, l’ultima apparizione in TV, le commedie con il padre Vittorio - Paola Gassman si è spenta all’età di 78 anni dopo una lunga malattia, come riporta l’ANSA: “È scomparsa all’età di 78 anni l’attrice Paola Gassman. Figlia di Vittorio e protagonista insieme al marito ...ildigitale

Gli occhi di Vittorio avevano il volto di Paola - La scomparsa della grande attrice, primogenita del mattatore. Un talento vero e genuino, mai all'ombra del grande padre ...radiocolonna