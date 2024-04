Palmeiras-Liverpool Montevideo Copa Libertadores | 12-04-2024 ore 02 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Copa Libertadores, altre sei gare nella notte: cade il Botafogo, pari San Lorenzo-Palmeiras - Ieri notte è cominciata l'edizione 2024 della Copa Libertadores con le prime cinque partite, stanotte è proseguita con altri sei match..tuttomercatoweb

GAZZETTA - Juventus, pronto il ritorno di Huijsen: su di lui Liverpool, Lipsia e Dortmund - Dean Huijsen difficilmente rimarrà alla Roma al termine della stagione. Il difensore danese tornerà alla Juventus dove però potrebbe esser sacrificato per rimpinguare le casse bianconere. Su di lui si ...napolimagazine

Spagna e Brasile, argenteria in mostra: show di Yamal ed Endrick, titolari a 16 e 17 anni. E l’Italia Manda i suoi talenti in Svizzera - Un inno al calcio Spagna-Brasile 3-3: solo un’amichevole sì, ma che non può non far venire un po’ di invidia a chi l’ha guardata dall’ Italia. Non tanto per i campioni (magari forse un po’ sì) come Vi ...ilfattoquotidiano