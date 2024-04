Palio di Legnano e Provaccia Inizia l’addestramento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Conto alla rovescia per le corse di addestramento in programma domenica al. Per le contrade diè arrivato il momento di scendere in pista sullo stesso anello in terra battuta al Giovanni Mari dove, l’ultima domenica di maggio, si correrà il2024. Le corse di addestramento, in questa prima sessione, saranno aperte ai cavalli purosangue, fino a 40 iscrizioni davanti al mossiere legnanese Gennaro Milone. Le prove saranno dalle 10 alle ore 12 e dalle 14 in poi. I biglietti, che permetteranno l’accesso alla tribuna coperta, costeranno dieci euro, mentre l’evento sarà gratuito per i bambini fino a 8 anni. Intanto novità in vista per la, con la contrada di Sant’Erasmo che ha cambiato fantino. Sarà infatti Alessio Giannetti il fantino del corvo, che scenderà in pista nelle prime sessioni di ...