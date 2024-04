Pagheremmo tutti un prezzo se lasciassimo Israele senza una vittoria contro Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Al direttore - Caro Cerasa, l’allarme lanciato da Zelensky (“gli aiuti Usa saremo sconfitti”) ha messo di buonumore il partito della bandiera bianca, i teorici della “guerra per procura”, i geostrateghi del negoziato con Putin a ogni condizione (cioè alle sue). C’è però qualcosa di più, che alligna – e non da ora – soprattutto nell’intellighenzia di sinistra “postsessantottina”. E’ il sentimento di soddisfazione, talvolta malcelato e talvolta esplicito, per la fine del primato americano e per l’ormai inevitabile “tramonto dell’occidente”. Come è noto, così si intitola il celebre saggio storico di Oswald Spengler che affascinò la borghesia tedesca nel secondo decennio del Novecento, sconvolta dalla dissoluzione dell’impero asburgico. Allora fu letto come una diagnosi della ineluttabile decadenza di un’Europa spaventata e disorientata, non meno di quanto lo sia ...