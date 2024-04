Padovan | «Marotta supplisce a un’assenza tragica all’Inter! Risarcisco Acerbi»

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è vicino a vincere il suo secondo campionato, dopo quello del 2020-2021., durante Radio Radio – Lo Sport, evidenzia il suo lavoro nonostante le numerose difficoltà. IL MIGLIORE – Per Giancarloc’è un protagonista su tutti nella stagione dell’Inter: «Giuseppe, perché ha lavorato per questo obiettivo da tre anni. C’è andato vicino già dal primo anno, quando Simone Inzaghi in parte tradì le aspettative. Ogni anno fornisce all’allenatore, qualsiasi esso sia, una rosa di qualità. La parte dirigenziale,e Piero Ausilio,come quella della proprietà.non se ne accorge nessuno, nel senso che c’è un management più forte della proprietà: ...

