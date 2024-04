Ospedale Sant’Agata | convocato per lunedì Consiglio Comunale aperto

Comunicato Stampa Cosi i Gruppi consiliari PD e Dei Goti in merito al PO Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: “Recentemente (3 gennaio u.s.) abbiamo denunciato, ancora una volta, a mezzo stampa la ... (fremondoweb)

Sant’Agata de’ Goti, Ospedale De’ Liguori. Matera (FdI) “Evitata la chiusura del Pronto Soccorso ma attenzione resti alta” - “Desidero ringraziare la dottoressa Morgante, Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Pio, poiché grazie al suo interessamento abbiamo scongiurato la chiusura negli orari notturni del Pronto ...tvsette

Ospedale Sant’Agata, lunedì il Consiglio Comunale aperto. Riccio: ‘Pronto Soccorso, garantita apertura anche in orari notturni’ - Il Sindaco della città di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio ha reso noto che, sulla base della unanime e condivisa volontà dei consiglieri comunali tutti, è stato convocato Consiglio Comunale apert ...ntr24.tv

Morì per un'emorragia dopo il parto a Patti: condannata ginecologa per omicidio colposo - La donna era una 36enne residente in un paese dei Nebrodi, che nel marzo 2016 diede alla luce la propria figlioletta all’Ospedale Santagatese.messina.gazzettadelsud