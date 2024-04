Oroscopo Paolo Fox giovedì 11 Aprile 2024 | Sagittario sottotono

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’diFox per oggi,11Ariete Giornata favorevole grazie alla speciale protezione delle stelle. Chi è single può incontrare l’anima gemella, o magari un’amicizia si trasformerà in qualcosa in più. Sul lavoro la settimana è promettente, potete togliervi grandi soddisfazioni. Avanzate proposte e otterrete risposte positive. Toro Umore cupo e forti tensioni nella coppia. Mantenete la calma e usate tutta la vostra diplomazia. Sul lavoro state dando il massimo, ma le soddisfazioni e i riconoscimenti non sono adeguati. Vorreste essere pagati di più. Gemelli In amore la complicità è massima e anche la passione sotto le coperte. Mai con un partner prima d’ora avevate avuto tanto erotismo e sintonia, tanto che non vorreste mai smettere di stare a letto insieme. Il lavoro invece ...