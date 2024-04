Opera lirica sulle cave Martinelli e Malatesta mettono in note la fatica e il sudore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un’sul marmo. Andrà in scena al teatro Animosi sabato 18 maggio alle 21 nell’anteprima in forma ridotta per l’anniversario dei 60 anni del coro Monte Sagro. Dal libretto della scrittrice Egiziaprende forma lo spettacolo ’Marmo bianco’ con le musiche e la direzione del Maestro Roberto. "Fin da bambino ho respirato l’aria del marmo - commenta-. La mia idea di scrivere qualcosa su Carrara è nata 30 anni fa e ho deciso di farlo in ambito lirico anche se la mia formazione è prettamente jazz. Poi 7 anni fa sono andato a sentire la rappresentazione di poesie di Egizia, ho capito che era arrivato il momento così le chiesi se era disposta a scrivere un libro sul marmo in. Quando poi Egizia mi ha portato questo ...