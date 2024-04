OpenAI lancia Voice Engine | ecco l’app che clona la voce in pochi secondi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha svelato la rivoluzionaria capacità di creare voci sintetiche altamente realistiche allenandosi su soli 15di registrazione audio L’azienda che ha creato chat gpt ha annunciato il suo nuovo tool e, oltre a elencarne i diversi metodi di utilizzo, utili in molte situazioni, come in alcune patologie mediche, ha messo subito in guardia anche sui numerosi pericoli, potenzialmente davvero paurosi, di un uso non consono e fraudolento. Un sistema perre la– Cityrumors.it – La “sintetica” già esiste da tempo, ma la creazione di Open AI fa un salto in avanti davvero preoccupante. Fino ad oggi, lacreata artificialmente era molto facilmente riconoscibile, anche da un orecchio poco attento, adesso con questo tool si può imitare alla perfezione qualsiasi ...