Opel Frontera | la nuova Suv urbana sostituirà la Crossland

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per il suo nuovo Suv di “taglia”,rispolvera il nome di, fuoristrada prodotta dal 1991 al 2003. La– che manderà in pensione la– ne eredita il design robusto, “rimasterizzato” secondo gli ultimi canoni stilistici della marca tedesca. Lunga circa 4,4 metri, la vettura offre un bagagliaio che oscilla fra 460 di volume ai 1.600 litri, abbattendo i sedili posteriori: garanzia di una grande poliedricità d’uso. All’interno figurano due display da 10 pollici, dedicati rispettivamente alla strumentazione e all’infotelematica: tuttavia, quest’ultima funzionalità potrà pure essere sostituita direttamente dallo smartphone del guidatore per rendere il listino dell’auto più appetibile (qualcosa di simile si è visto già in casa Dacia e Citroen). ...