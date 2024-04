Ong | lo skipper di Casarini sale in cattedra al liceo | la denuncia della Lega

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «A me sembra un fatto molto grave». Andrea Romiti non ha dubbi. È un consigliere comunale del gruppo misto, però iscritto alla, di Livorno. Ma è anche il responsabile per il centro Italia del comitato “Il mondo al contrario”, ispirato (e infatti il nome dice tutto) al libro del generale Roberto Vannacci. È uno di quei toscani, Romiti, abituato a chiamare pane il pane e che, col suo accento marcato, non le manda a dire. È che gli è appena arrivata una circolare delFederigo Enriques e stenta a crederci. Gliel'ha mandata la mamma di un ragazzino che frequenta quell'istituto, livornese pure lui, il: si tratta di una decina scarsa di righe indirizzate agli studenti e alle famiglie di alcune (quattro, nello specifico) classi quarte. Oggetto: «Attività Progetto 25 aprile». Svolgimento (si diceva così, una volta, in classe): ...