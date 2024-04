Omicidio Willy | Mario Pincarelli si sposa | “Lei si è innamorata vedendolo al tg”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Lo ha visto in tv al telegiornale durante il notiziario serale, e da allora si è persa di lui, decidendo di unirsi a lui in matrimonio. Tuttavia, questa storia di amore non è tratta da una trama romantica, bensì emerge dalle pagine di cronaca nera, in quanto il personaggio principale è, uno dei quattro giovani condannati per l’assassinio diMonteiro Duarte. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, la cerimonia nuziale è programmata per il 16 aprile successivo, e si terrà dietro le sbarre della prigione di Civitavecchia, dove attualmenteè rinchiuso. Si èguardandolo alla televisione, originario di Artena, è stato giudicato colpevole in secondo grado per l’di ...

