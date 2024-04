(Di mercoledì 10 aprile 2024) Prima udienza davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze per decidere sullacontestata alla cittadina americana di 36 anni dopo avere coinvolto Patrick Lumumba nel delitto. La donna non è presente all'udienza: "E' rimasta negli Usa, a Seattle, dove si occupa dei figli piccoli"perdavanti alla Corte d'assise d'appello

Amanda Knox non smette di stupire. Balzata agli onori della cronaca nel 2007 per L’omicidio di Meredith Kercher , l’ex studentessa di Seattle, adesso, diventa produttrice di una serie tv di cui lei ... (thesocialpost)

Omicidio Meredith, per Amanda Knox nuovo processo per calunnia - (Adnkronos) - Nuovo processo per Amanda Knox davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze per decidere sulla calunnia contestata alla cittadina americana di 36 anni dopo avere coinvolto Patrick Lu ...reggiotv

Amanda Knox, al via il processo d’appello bis a Firenze per l’accusa di calunnia - La donna fece dichiarazioni che accusavano Patrick Lumumba dell’Omicidio di Meredith Kercher, ma per i suoi avvocati e per la Cedu ci sarebbero state violazioni del diritto di difesa ...lanazione

Meredith, Knox non in aula per nuovo processo a Firenze - Non c'è Amanda Knox nell'aula della Corte d'assise d'appello di Firenze davanti alla quale è cominciato il processo per decidere sull'accusa di calunnia contestata all'americana nei confronti di Patri ...ansa