Omicidio Meredith | incubo infinito per Amanda Knox | chiesta la condanna per le calunnie a Lumumba

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Era consapevole dell’innocenza di Patrick”, suo datore di lavoro in un pub di Perugia, ed era “consapevole di fare agli inquirenti il nome di una persona che non c’entrava nulla con l’” della 21enne studentessa ingleseKercher: per questo va confermata laalla pena della reclusione di tre anni per. E’ questa la riformulata dal procuratore generale Ettore Squillace Greco nel corso del nuovo processo per calunnia presso la Corte d’assise d’appello di Firenze, disposto dalla Corte di Cassazione lo scorso 12 ottobre. La sentenza è prevista per il prossimo 5 giugno. L’diKercher e le accuse adL’imputata non era presente ...