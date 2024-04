Omicidio di via Novelli | la Cassazione conferma la condanna a 21 anni per Alessandro Patelli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo. Anche la corte dihato laa 21di reclusione per, il 22enne che l’8 agosto 2021 uccise con 6 coltellate coltellate, davanti alla moglie e alle due figliolette, il tunisino Marwen Tajari, 34. Ladiventa così definitiva ed esecutiva, quindi il giovane, che attualmente si trova agli arresti domiciliari, dovrà scontare la sua pena in carcere. I giudici che hanno esaminato il caso (quelli della Corte d’Assise di Bergamo, quelli della Corte d’Appello di Brescia e infine quelli della), si sono quindi trovati tutti d’accordo rispetto all’imputazione divolontario aggravato e all’entità della pena. L’ipotesi della legittima difesa ...

