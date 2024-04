Omicidio di via Novelli | la Cassazione conferma i 21 anni di carcere a Patelli

Niente sconti agli assassini di Willy Monteiro: oggi il aula, il Pg della Cassazione ha chiesto un nuovo processo di secondo grado per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti ... (secoloditalia)

Bergamo. Anche la corte di Cassazione ha conferma to la condanna a 21 anni di reclusione per Alessandro Patelli , il 22enne che l’8 agosto 2021 uccise con 6 coltellate coltellate, davanti alla moglie ... (bergamonews)

Giovane trovata morta nella chiesetta, fermato in Francia l'italiano sospettato dell'Omicidio - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per Omicidio: il giovane ricercato, di origine egiziana ma nato in Italia, era stato visto con la 22enne nei giorni precedenti il delitto. Per l'autopsia, la ...rainews

Travolto mentre faceva flessioni sulla strada, assolto guidatore - E' stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di Omicidio stradale il giovane che nel novembre di tre anni fa, quando aveva 21 anni, investì Isac Djaniel Beriani, 20 anni, ...ansa

Uccise Willy, Mario Pincarelli si sposa in carcere: lei si è innamorata vedendolo al Tg - Proprio ieri è stato condannato in via definitiva a 21 anni di carcere per l’Omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte. Ora Mario Pincarelli si sposa. La data del matrimonio, riferisce l’agenzia ...unionesarda