Omicidio di Piero Landriani | condannati i due amanti che si davano la colpa a vicenda

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 10 aprile 2024 –di via dei Panigarola:i duekiller. Nel processo di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, il gup del tribunale di Milano Massimo Baraldo ha condannato a 14 anni di reclusione Giovanni Iuliano e Andreia Cristiane Nascimento, imputati per l’diLuigi, 70 anni, conviveva in un appartamento di via dei Panigarola, quartiere Corvetto, con Nascimento, brasiliana 49enne, che all’epoca avrebbe avuto una relazione con Iuliano, italiano di 36 anni. L’aggressione andò in scena il 25 aprile del 2023 proprio all’interno dell’abitazione di proprietà dell’anziano, massacrato a coltellate. Qui Nascimento viveva, ufficialmente come badante di. E qui, spesso, ...