Omicidio Cerciello | il pg chiede la condanna dei due americani | Hanno agito insieme

(Di mercoledì 10 aprile 2024) AGI - Il sostituto procuratore generale della Corte di Appello di Roma, Bruno Giangiacomo, ha sollecitato le condanne a 23 anni e 9 mesi per Lee Elder Finnegan e a 23 anni per Gabriele Natale Hjorth, i due californiani imputati nel processo di Appello bis per l'del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega, ucciso nel quartiere romano di Prati nel luglio del 2019. La Corte di Cassazione per i dueaveva disposto un nuovo processo di secondo grado, annullando per Elder laa 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre per Hjorth,to a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in. In aula questa mattina davanti ai giudici della Corte ...