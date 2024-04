Olimpiadi 2026 | primi 2 mesi di cantiere a Cortina | demolita la vecchia pista da bob e bonificata l’area “Finora siamo in tempo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)d’Ampezzo (Belluno), 10 aprile 2024 – Sono partiti da 2i lavori per realizzare la nuovada bob diper leinvernalie,, “la sfida di stare nei tempi previsti si può vincere”, fa sapere la Pizzarotti, l’azienda di Parma incaricata dell’opera. Le operazioni del"procedono come da programma" e in due, "nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli", sono stati completati una serie di interventi preliminari all’edificazione del nuovo impianto olimpico. La commessa per il progetto complessivo “Sliding Centre”, dal valore di 81 milioni di euro, prevede 625 giorni diper la realizzazione complessiva dell’opera. La ...

