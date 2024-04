Ok Europarlamento al Patto sui migranti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 18.15 Via libera dell'Eurocamera alla nuova procedura di asilo deldi migrazione che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per icon un basso grado di accettazione della protezione. L' ok con 301sì, 269no e 51 astenuti.Sono partite proteste in Aula. Disco verde a tutte le misure che fanno parte delsu asilo e migrazioni, con 10 votazioni successive. Sì anche al principio di solidarietà obbligatosia sui. La presidente Metsola: "L'Ue ha fatto la storia".