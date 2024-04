Ok Eurocamera a nuove procedure asilo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 18.15 Via libera dell'alla nuova procedura didel Patto di migrazione che prevede un iter accelerato, con diverse eccezioni per i minori e le donne, per i migranti con un basso grado di accettazione della protezione. L' ok con 301sì, 269no e 51 astenuti.Sono partite proteste in Aula. Disco verde a tutte le misure che fanno parte del Patto sue migrazioni, con 10 votazioni successive. Sì anche al principio di solidarietà obbligatosia sui migranti. La presidente Metsola: "L'Ue ha fatto la storia".

