NXT 09 04 2024 Old Era

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, Stand&Deliver è passato e si apre un nuovo anno, primi 30 minuti senza pubblicità, già annunciato un rematch per i titoli di coppia, bando ai convenevoli e iniziamo Promo: Roxanne apre la puntata col pubblico che le canta “You deserve it” con lei stessa che gli zittisce dicendo che non ha più bisogno di quei cori e dopo un anno finalmente giustizia è stata fatta ed ha nuovamente il suo titolo, si rivolge all’ex campionessa Lyra definendo il suo onore stupidità nell’averla voluta affrontare con un braccio fuori uso e che la prossima volta che le verrà tolto il titolo sarà quando lei lo renderà vacante dopo essere stata draftata. A interromperla viene proprio la Valkyria con un tutore al braccio che le dice che Roxanne ha fatto tutto questo per tornare campionessa e 2 giorni dopo è già pronta a fare le valigie, si ritiene troppo brava per NXT ora? ...

