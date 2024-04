Nuovo sindaco di Castiglione Pd | non c’è ancora l’accordo Volpi verso una lista civica?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Daniele Palmieri L’uovo di Pasqua avrà portato con sé le candidature adel Comune did’Orcia ? La domanda pare lecita, visto che ormai quasi ovunque, a poco più di due mesi dal voto amministrativo che interesserà molte amministrazioni comunali anche in provincia di Siena, i nomi sono stati resi noti. Non così ad’Orcia. "Presenza Attiva",(non da tutti considerata tale per le sue simpatieil centro-destra o destra-centro) ha lanciato un ’laboratorio’ all’insegna del motto prima i programmi, poi le persone. Tuttavia, il candidato più certo, nell’incertezza che regna, pareva essere proprio l’attuale capogruppo della minoranza consiliare della, Giuseppe Antipasqua. Non c’è, invece, il ...