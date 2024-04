Nuove regole per il sequestro degli smartphone | Scarpinato | “Schizofrenia e doppio regime | si rischia la paralisi degli uffici giudiziari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “In Commissione Giustizia abbiamo tutti concordato sulla necessità di introdurreper ildi cellulari, tablet, pc portatili per il motivo che questi apparecchi contengono una messaggistica (chat, SMS) che è parificata a corrispondenza e quindi gode della tutela costituzionale. Per questo motivo, tutti abbiamo concordato sulla necessità che il Pm non può più autonomamente sequestrare questa apparecchiatura, ma deve richiedere l’autorizzazione del giudice. Senonché è accaduto che la maggioranza, invece di tenersi dentro questo perimetro entro il quale vi era la concordia di tutti, ha ritenuto di dover debordare e di estendere la nuova disciplina anche a documenti e dati che non hanno nulla a che spartire con il concetto di corrispondenza, perché in una memoria digitale, in unopossono ...