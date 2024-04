Nozze in nome dell’amore e della sostenibilità | il noleggio degli abiti da sposa

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Life&People.it C’è chi pronuncia il suo sì con indosso un vestito realizzato su misura e chi, invece, alla personalizzazione preferisce una scelta a favore, sia economica che ambientale. Con un numero di cambi d’abito oggi in continuo aumento, in effetti, risulta abbastanza oneroso sostenere le spese di un acquisto. Se poi colei che sta per convolare asogna di farlo con uno o più capi griffati, la situazione si fa ancor più complessa. Una soluzione sembra fornirla l’ ultima tendenza in materia dida: il. Affittare vestiti da cerimonia, già nel 2009, negli Stati Uniti non è assolutamente un’abitudine impopolare. Come e dove nasce il fashion renting? È oltreoceano che in quell’anno nasce, infatti, Rent the Runway, tra le prime ...