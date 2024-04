Notizie Flash | 1 a edizione - L' estero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) - Washington. La Marina americana ha riferito di aver distrutto un missile balistico lanciato dai miliziani yemeniti Houthi e che mirava a colpire la nave MV Yorktown nel Golfo di Aden. Su 'X' il Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che non sono stati segnalati feriti o danni a navi statunitensi, della coalizione o commerciali nell'incidente. Hong Kong. E' di 5 morti e 27 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in una palestra in un palazzo residenziale di Hong Kong, nel vivace quartiere di Kowloon. Lo riferiscono la polizia e i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme un'ora dopo che è stato dato l'allarme. Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivolto un pensiero speciale per i palestinesi della Striscia di Gaza durante i suoi auguri per l'Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro all'Islam di Ramadan. ...