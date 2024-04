Nota coppia del Grande Fratello sbarcherà in Honduras? L’indiscrezione shock

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nonostante l’ultima edizione delsia finita lunedì 25 marzo 2024 passando come di consueto il testimone a L’Isola dei Famosi, due ragazzi usciti fidanzati dalla casa più spiata d’Italia potrebbero approdare oltreoceano per la gioia dei loro fan. Laè diventata famosissima in poco tempo grazie al debutto nella scorsa edizione di Temptation Island ed ora si appresterebbe a partecipare al terzo reality consecutivo, infatti, si vocifera che gli autori siano interessati ad uno dei due. Chi sono i due ex inquilini del GF che potrebbero andare a L’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi è iniziata lunedì 8 aprile 2024 con la prima puntata e, nonostante ci siano già diciassette naufraghi, ben presto potrebbero esserci altri concorrenti visto che Vladimir Luxuria ha confermato che il reality durerà fino a metà giugno. E ...